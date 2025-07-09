Промоутер Ф'юрі розкрив деталі домовленостей щодо трилогії із Усиком: чи досягнуто угоди

Нещодавно Тайсон Ф'юрі анонсував свій третій бій проти Олександра Усика. "Циганський король" навіть назвав дату і місце проведення трилогії – 18 квітня 2026 року на лондонському стадіоні "Вемблі".

Промоутер Френк Воррен розкрив нові деталі щодо домовленостей про трилогію із командою Олександра Усика. За його словами, Тайсон Ф'юрі досі не погоджується із результатом реваншу, у якому українець здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів, пише 24 Канал із посиланням на Bet365.

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Трилогія Усик – Ф'юрі: нові деталі

Британець впевнений, що переміг у реванші, тому наполягає на трилогії. Воррен заявив, що не може сказати нічого більшого, як просто, що угоди щодо трилогії досягнуто.

Угоди досягнуто. Це все, що я можу вам сказати на цей час. Подивимося, що станеться. Він відчуває, що хоче знову битися з Усиком. Він, звичайно, вважає, що виграв останній бій, і це були дуже, дуже близькі бої. Це були хороші бої для перегляду, подобається вам Тайсон чи вам подобається Усик. Я думаю, Ф'юрі зробив достатньо, щоб виграти реванш,

– заявив промоутер Тайсона.

Нагадаємо, що була інформація про те, що на 18 квітня 2026 арена "Вемблі" вже недоступна. У команді Усика спокійно та лаконічно відреагували на заяву Тайсона, наголосивши на важливості реваншу Олександра проти Даніеля Дюбуа 19 липня 2025 року.

Водночас Ф'юрі продовжує публічно провокувати Усика через свої соцмережі. "Циганський король" виклав вже два відео із секс-лялькою із зображенням українського чемпіона. Однак Усик наразі ніяк не реагує на такі ролики Тайсона та продовжує готуватись до реваншу проти "Динаміта". Нещодавно у його тренувальний табір приїхав його син.