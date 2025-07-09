Промоутер Фрэнк Уоррен раскрыл новые детали относительно договоренностей о трилогии с командой Александра Усика. По его словам, Тайсон Фьюри до сих пор не согласен с результатом реванша, в котором украинец одержал победу по единогласному решению судей, пишет 24 Канал со ссылкой на Bet365.

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Трилогия Усик – Фьюри: новые детали

Британец уверен, что победил в реванше, поэтому настаивает на трилогии. Уоррен заявил, что не может сказать ничего большего, как просто, что соглашение по трилогии достигнуто.

Соглашение достигнуто. Это все, что я могу вам сказать на данный момент. Посмотрим, что произойдет. Он чувствует, что хочет снова драться с Усиком. Он, конечно, считает, что выиграл последний бой, и это были очень, очень близкие бои. Это были хорошие бои для просмотра, нравится вам Тайсон или вам нравится Усик. Я думаю, Фьюри сделал достаточно, чтобы выиграть реванш,

– заявил промоутер Тайсона.

Напомним, что была информация о том, что на 18 апреля 2026 года арена "Уэмбли" уже недоступна. В команде Усика спокойно и лаконично отреагировали на заявление Тайсона, подчеркнув важность реванша Александра против Даниэля Дюбуа 19 июля 2025 года.

В то же время Фьюри продолжает публично провоцировать Усика через свои соцсети. "Цыганский король" выложил уже два видео с секс-куклой с изображением украинского чемпиона. Однако Усик пока никак не реагирует на такие ролики Тайсона и продолжает готовиться к реваншу против "Динамита". Недавно в его тренировочный лагерь приехал его сын.