"Цыганский король" готов возобновить карьеру ради Александра Усика. Тайсон Фьюри выразил желание провести третий бой с украинцем, пишет 24 Канал.

Вот это да Фьюри предложили провести прощальный бой в Москве: экс-соперник Усика мечтает побоксировать в России

Фьюри провоцирует Усика

Британец даже назвал дату и место проведения боя – 18 апреля 2026 года на "Уэмбли" в Лондоне. Правда, говорят, что на эту дату лондонская арена уже недоступна.

После чего Тайсон в присущем для себя стиле посмеялся над Усиком. Фьюри выложил у себя в инстаграме видео с секс-куклой. Все бы ничего, если бы там не было лица украинского боксера. 6 июля в соцсетях Тайсона появилось подобное видео, но на этот раз британец предстал еще и в белом парике.

Фьюри с секс-куклой с лицом Усика: смотрите видео

В команде Усика спокойно отреагировали на слова Фьюри. Также директор украинского боксера Сергей Лапин заявил, что еще после реванша начались переговоры между сторонами боксеров о возможной трилогии.

В то же время Тайсон не стесняется проявлять свою приверженность к России. Недавно он посетил соревнования в турецком Стамбуле, которые организовали россияне. Также "Цыганский король" мечтает провести хотя бы один свой бой на российской земле. Он уже получил предложение провести прощальный поединок в Москве.