Источник, который приближен к окружению Тайсона Фьюри сообщил, что между командами британца и Александра Усика пока нет никаких договоренностей относительно третьего поединка. Официальных переговоров между командами не было, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Трилогии Усик – Фьюри может не быть

Тем более, что на 18 апреля 2026 года лондонский стадион "Уэмбли" уже занят.

Напомним, что в команде украинского чемпиона назвали бой, который важнее трилогии с Фьюри. Сейчас вся концентрация Александра направлена на ближайший реванш против Даниэля Дюбуа, который состоится уже 19 июля текущего года.

Зато Тайсон выложил одиозное и оскорбительное видео с секс-куклой с лицом Усика, заверив, что готовится к трилогии. Промоутер Эдди Хирн заявлял, что третий бой между Усиком и Фьюри не заинтересует никого в отличие от британской битвы Тайсона против Энтони Джошуа.

Интересно, что сам "Цыганский король" уверял, что возобновит карьеру только ради боя с Усиком. Отметим, что Тайсон в очередной раз закончил карьеру в начале 2025-го, когда в 2024-м потерпел дебютные поражения в профи-ринге, которые ему нанес Усик.