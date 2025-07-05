Тайсон Фьюри уверял, что только бой против Александра Усика сможет его убедить вернуться в профи-ринг. Правда, боксерская аудитория прописывает "Цыганскому королю" британскую битву с Энтони Джошуа. Промоутер последнего Эдди Хирн поделился мнением о возможной трилогии Усик – Фьюри, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Трилогия Усик – Фьюри: мнение Эдди Хирна

Известный промоутер заявил, что был уверен в том, что Тайсон в будущем возобновит свою карьеру. Однако никогда прямо не скажет, что хочет выйти в ринг против его подопечного Джошуа. Эдди Хирна отметил, что никому будет не интересна трилогия между Усиком и Фьюри, которую анонсировал Тайсон.

Но хорошая вещь в том, что он заговорил о третьем бое с Усиком – это реакция, которую видно в сети. При всем уважении, это никому не интересно. Все хотят только бой с Джошуа. Поэтому мы просто будем делать свое, он – свое, а там увидим, до чего все дойдет,

– добавил Хирн.

Также промоутер вспомнил свой разговор с Турки Аль эш-Шейхом относительно вероятной британской битвы между Джошуа и Фьюри. Турки лично готов заняться организацией этого мегафайта.

Напомним, что именно два поражения от Усика в 2024-м отправили Фьюри на пенсию. Это были дебютные фиаско в профессиональной карьере Тайсона. "Цыганский король" в очередной раз попрощался с боксом на статистике в 37-м боев, в которых одержал 34 победы (24 – нокаутом) при 2-х поражениях и одной ничьей (в первом поединке против Деонтея Уайлдера).

Тайсон уже начал оскорблять Усика. Фьюри опубликовал видео с секс-куклой с лицом украинца, заверив, что готовится к трилогии.