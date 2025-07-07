24 Канал сделал запрос искусственному интеллекту Gemini относительно возможной трилогии Александра Усика против Тайсона Фьюри. В запрос были учтены результаты первых двух боев, желание Тайсона и высказывания украинца о возможной встрече с Фьюри в своем прощальном поединке.

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Прогноз ИИ на возможную трилогию Усик – Фьюри

Напомним, что в 2024-м году Усик дважды одолел Фьюри по решению судей. Это были дебютные поражения Тайсона в профессиональной карьере, после которых он решил в очередной раз уйти на пенсию. Сейчас "Цыганский король" уверяет, что вернется в ринг только ради третьего боя с украинцем.

ИИ называет трилогию Усик – Фьюри, как очень вероятную. Искусственный интеллект назвал четыре составляющие, почему этот третий бой между боксерами должен состояться.



Почему должна состояться трилогия Усик – Фьюри / Скриншот с Gemini

Особенности подготовки боксеров к вероятной трилогии? Усик скорее всего готовился бы с той филигранной техникой, скоростью и выносливостью, которые позволили ему одержать две победы в 2024-м. По мнению ИИ, если бы трилогия состоялась, то Александр стремился бы завершить бой досрочной победой или по убедительным судейским запискам.

Зато Фьюри кардинально изменил свою подготовку после первых двух поражений. Тайсону бы нужно было найти способ, как ликвидировать мобильность Усика. Британец бы попытался нокаутировать Александра, ведь только этот вариант является реалистичным шансом победить Усика. Также Тайсону нужно было бы проявить больше агрессии в ринге.

Искусственный интеллект прогнозирует, если трилогия Усик – Фьюри воплотится в реальность, то Александр бы все равно был фаворитом противостояния, ведь он уже доказал свое превосходство над Тайсоном. Однако в королевском весе есть место для сенсаций!