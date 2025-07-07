Карл Фроч высказался относительно трилогии Усик – Фьюри. В частности, бывший чемпион мира прокомментировал слова британца относительно украденных побед в боях с украинским чемпионом, сообщает 24 канал со ссылкой на Ready to Fight.

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Фроч о третьем бое между Усиком и Фьюри

Карл Фроч считает, что Тайсону Фьюри надо оставаться на пенсии. По его мнению, "Цыганскому королю" надо смириться с поражением и не требовать третьего шанса.

Бывший чемпион мира заявил, что в этом поединке уже нет смысла. Ведь Усик уже дважды побил британца в прошлом году.

Он провел с ним первый бой, и это счастье, что его не отправили в нокаут в девятом раунде. Рефери фактически вмешался и спас его. Потом он получает реванш, пробует еще раз – и снова проигрывает. Нет ничего позорного в том, чтобы проиграть такому парню, как Александр Усик. Он один из лучших в этом деле,

– сказал Фроч.

Напомним, что Александр Усик дважды дрался с Тайсоном Фьюри в 2024 году. В мае украинский чемпион одолел "Цыганского короля" раздельным решением судей, а в декабре единогласно.

Сейчас Александр Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа. Адская битва года состоится 19 июля 2025 года на легендарном стадионе "Уэмбли".

Ранее Шеннон Бриггс сделал прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Бывший боксер лаконично высказался о предстоящем поединке.