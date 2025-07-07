Карл Фроч висловився стосовно трилогії Усик – Ф'юрі. Зокрема, колишній чемпіон світу прокоментував слова британця щодо вкрадених перемог у боях з українським чемпіоном, повідомляє 24 канал із посиланням на Ready to Fight.

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Фроч про третій бій між Усиком та Ф'юрі

Карл Фроч вважає, що Тайсон Ф'юрі треба залишатись на пенсії. На його думку, "Циганському королю" треба змиритись з поразкою та не вимагати третього шансу.

Колишній чемпіон світу заявив, що у цьому поєдинку вже немає сенсу. Адже Усик вже двічі побив британця минулого року.

Він провів з ним перший бій, і це щастя, що його не відправили в нокаут у дев’ятому раунді. Рефері фактично втрутився і врятував його. Потім він отримує реванш, пробує ще раз – і знову програє. Немає нічого ганебного в тому, щоб програти такому хлопцеві, як Олександр Усик. Він один із найкращих у цій справі,

– сказав Фроч.

Нагадаємо, що Олександр Усик двічі бився з Тайсоном Ф'юрі у 2024 році. У травні український чемпіон здолав "Циганського короля" роздільним рішенням суддів, а у грудні одноголосно.

Наразі Олександр Усик готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа. Пекельна битва року відбудеться 19 липня 2025 року на легендарному стадіоні "Вемблі".

Раніше Шеннон Бріггс зробив прогноз на реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Колишній боксер лаконічно висловився про майбутній поєдинок.