Шеннон Бріггс не залишився осторонь та висловився про реванш між Усиком та Дюбуа. Зокрема, колишній чемпіон світу назвав переможця пекельної битви, повідомляє 24 канал із посиланням на iFL TV.

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Який прогноз зробив Бріггс

Шеннон Бріггс коротко відповів на питання, хто переможе у реванші між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Колишній чемпіон світу став на сторону українського боксера.

Складний бій, але я виберу Усика. Так, я виберу Олександра,

– сказав Бріггс.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Легендарний стадіон "Вемблі" у Лондоні прийматиме мегафайт між українцем та британцем.

Цікаво. Шеннон Бріггс бився проти Віталія Кличка у 2010 році. Тоді український боксер здолав американця одноголосним рішенням суддів.

Раніше повідомляли, що Г'юї Ф'юрі зробив прогноз на реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Брат Тайсона Ф'юрі оцінив шанси британця на перемогу у бою з Королем хевівейту.