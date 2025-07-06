Девід Хей висловився стосовно того, хто все-таки зможе перемогти Олександра Усика в очному протистоянні. Зокрема, легенда боксу висловився про реванш між Королем хевівейту та Даніелем Дюбуа, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

Читайте також Готовий вбивати: Дюбуа похизувався космічною формою перед реваншем із Усиком

Хто може перемогти Усика

Девід Хей вважає, що Даніелю Дюбуа під силу здолати Олександра Усика у реванші за однієї умови. Британський боксер має наслідувати ветерану хевівейту Дереку Чісорі.

Легенда боксу вважає, що Дюбуа мав шанс перемогти Усика у першому поєдинку у 2023 році. Проте тоді британський боксер нічого не зміг зробити, окрім скандального удару нижче поясу.

Якщо він вийде на бій з Усиком з таким же настроєм, як Чісора… Дерек показував йому повагу, але коли вони скорочували дистанцію, він давав йому жару. У Чісори був найкращий бій проти Усика серед усіх інших, тому що він зближувався і працював на ближній. Якщо Дюбуа дійсно зможе нав’язати себе і не втягуватися в боксерський поєдинок, то у нього є шанс,

– сказав Хей.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Легендарну подію прийматиме не менш іменитий стадіон "Вемблі" у Лондоні.

Раніше повідомляли, що Тайсон Ф'юрі дав пораду Даніелю Дюбуа перед реваншем проти Олександра Усика. "Циганський король" висловився по філософські.