Тайсон Ф'юрі висловився щодо реваншу між Усиком та Дюбуа. Зокрема, "Циганський король" відповів на питання, яку б пораду дав британському боксеру, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing King Media.

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Що Ф'юрі порадив Дюбуа

Тайсон Ф'юрі дав пораду Даніелю Дюбуа перед реваншем проти Олександра Усика. Британець сказав, щоб його земляк зробив усе що може у поєдинку з українським чемпіоном.

"Циганський король" також пригадав перший бій між Усиком та Дюбуа. Колишній чемпіон світу вважає, що британець може знову виконати удар, який зробить боляче Король хевівейту.

Нокаутуй його, тому що... Але я б так не сказав, бо це бій в Англії і це його шоу. Тож просто зроби все, що можеш. Ось і все. Все, що можеш. Раніше Дюбуа зробив йому боляче, коли ударом у корпус збив його з ніг. Тож, можливо, він зможе знову пробити тим самим ударом у корпус,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа заплановано на 19 липня 2025 року. Вечір боксу відбудеться у Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Раніше повідомляли, що Френк Бруно зробив прогноз на реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Колишній боксер назвав фаворита поєдинку.