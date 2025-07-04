У Росії логічно підтримуватимуть Даніеля Дюбуа. Промоутер Володимир Хрюнов висловив свою думку щодо переможця реваншу Олександра Усика проти "Динаміта", пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Відомий промоутер впевнений у достроковій перемозі британця, який перебуває у своїй найсильнішій версії. Колишній промоутер росіянина Олександра Повєткіна порівняв реванш із пасткою.

Це бій-пастка. Я близько дружу з промоутером Френком Ворреном, і свого часу мав відношення до організації бою Кості Цзю і Ріккі Хаттона. Ось тепер Хаттон – це Дюбуа. Бій буде там, де тече річка Темза, а Дюбуа вміє користуватися водою з річки Темза. Це буде найсильніша версія Дюбуа. Думаю, що він переможе Усика нокаутом. Можливу перемогу Дюбуа не можна назвати апсетом. За букмекерськими котируваннями – це, звичайно, буде апсет,

– заявив російський промоутер.

Нагадаємо, що перший бій закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді. Їх поєдинок відбувся у польському місті Вроцлав. Натомість реванш прийме лондонський стадіон "Вемблі".

Цікаво, що переможець реваншу повинен провести у майбутньому бій проти Джозефа Паркера. Хоча Тайсон Ф'юрі вже анонсував свою трилогію із Усиком. "Циганський король" вже навіть назвав дату третього бою та місце проведення – 18 квітня 2026 року на "Вемблі", яке прийме реванш українця проти Дюбуа.