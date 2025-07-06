Дэвид Хэй высказался относительно того, кто все-таки сможет победить Александра Усика в очном противостоянии. В частности, легенда бокса высказался о реванше между Королем хевивейта и Даниэлем Дюбуа, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Кто может победить Усика

Дэвид Хэй считает, что Даниэлю Дюбуа под силу одолеть Александра Усика в реванше при одном условии. Британский боксер должен подражать ветерану хевивейта Дереку Чисоре.

Легенда бокса считает, что Дюбуа имел шанс победить Усика в первом поединке в 2023 году. Однако тогда британский боксер ничего не смог сделать, кроме скандального удара ниже пояса.

Если он выйдет на бой с Усиком с таким же настроем, как Чисора... Дерек показывал ему уважение, но когда они сокращали дистанцию, он давал ему жару. У Чисоры был лучший бой против Усика среди всех остальных, потому что он сближался и работал на ближней. Если Дюбуа действительно сможет навязать себя и не втягиваться в боксерский поединок, то у него есть шанс,

– сказал Хэй.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Легендарное событие будет принимать не менее именитый стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее сообщали, что Тайсон Фьюри дал совет Даниэлю Дюбуа перед реваншем против Александра Усика. "Цыганский король" высказался по философски.