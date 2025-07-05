Даниэль Дюбуа регулярно убеждает, что 19 июля возьмет реванш у Александра Усика. "Динамит" хочет реабилитироваться за поражение, которое потерпел техническим нокаутом в 9-м раунде в августе 2023-го года от украинца, пишет 24 Канал.

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Физическая форма Дюбуа

Также британский боксер уже несколько раз уверял, что отправит Усика в нокаут.

В соцсетях "Динамита" появляется достаточно контента накануне реванша. В одном из фото прекрасно видно, какую невероятную физическую форму Даниэль набрал к предстоящему противостоянию. Дюбуа готов убивать соперников.



Физическая форма Даниэля Дюбуа / Фото из инстаграма боксера

Напомним, что Дюбуа превосходит Усика по антропометрическим данным. Даниэль выше Александра на 5 сантиметров – 196 против 191-го у Александра. А вот размах рук у обоих боксеров одинаковый – 198 сантиметров.

К слову, после поражения от Усика Дюбуа провел три победных боя: с Джаррелом Миллером, Филиппом Хрговичем и Энтони Джошуа. Накануне реванша Даниэль одержал 22 победы в 24-х встречах (21 – нокаутом) при 2-х поражениях. Второе фиаско Дюбуа нанес его земляк Джо Джойс.