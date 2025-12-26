Промоутер розповів про плани Ф'юрі: чи повернеться британський боксер на ринг

Тайсон Ф'юрі майже рік тому завершив боксерську кар'єру. Однак "Циганський король" вочевидь засумував на пенсії та може повернутися на професійний ринг.

Френк Воррен розкрив плани британського боксера на майбутнє. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

Що сказав Воррен про Ф'юрі?

Промоутер наголосив про те, що "Циганському королю" потрібен буде розігрівочний поєдинок. Лише потім він зможе битися проти Ентоні Джошуа.

Зрештою Воррен вірить у те, що бій між Ф'юрі та "Ей Джеєм" відбудеться. Він вважає, що боксери битимуться наприкінці літа 2026 року.

Звичайно, у цьому випадку Ф'юрі потрібен буде проміжний поєдинок, щоб повернутися у форму. Думаю, у 2026 році ви побачите Тайсона в рингу,

– сказав Воррен.

Раніше Амір Хан висловився про бій між Ф'юрі та Джошуа. Колишній чемпіон світу вважає, що "Ей Джею" буде складно битися з "Циганським королем".

Що сказав Хан про бій Джошуа – Ф'юрі?

Хан у коментарі Clubhouse Boxing заявив, що Ф'юрі створить проблеми Джошуа в очному протистоянні. Він вважає, що "Ей Джей" дуже прямолійнійний боксер.

"У той час як Ф’юрі – це скоріше невловимий боєць. Я думаю, що такий стиль створить Джошуа величезні проблеми. І я завжди казав одне про Ф’юрі: він воїн. Він завжди приходить, б’ється і показує хороший виступ", – сказав Хан.

Джошуа – Ф'юрі: що відомо про можливий бій?