Остаточно "Ей Джей" не визначився з наступним суперником, але вибір британця може здивувати фанатів. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на видання AD.

З ким може побитися Джошуа?

За наявною інформацією, британський боксер розглядає варіант проведення бою проти легендарного кікбоксера Ріко Верховена. Відомо, що сторони вже розпочали перемовини щодо поєдинку.

Однак деталі можливого протистояння наразі не розголошуються. Окрім того, Едді Хірн, промоутер Джошуа, підтвердив інтерес до поєдинку між колишнім чемпіоном світу та кікбоксером.

Нагадаємо, що "Ей Джей" нокаутував Пола у шостому раунді поєдинку. Після перемоги над американським блогером він кинув виклик Тайсону Ф'юрі.

Що Джошуа сказав Ф'юрі?

Як повідомляє Netflix Sports, Джошуа наголосив, що не вже не може дочекатися своїх наступних поєдинків у 2026 році. Окрім того, він прямо звернувся до Ф'юрі, сказавши, щоб він виходив битися, якщо його наміри реальні.

"Якщо він готовий відкласти твіттер й одягнути рукавиці – нехай виходить і б’ється. Я один із найреальніших хлопців тут, я прийму будь-який виклик. Якщо ти справді крутий – виходь у ринг зі мною наступним. Досить балачок: "Ей Джей це", "Ей Джей те". Зустріньмось в ринзі й поговоримо кулаками", – сказав британець.

Що відомо про Верховена?