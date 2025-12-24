Окончательно "Эй Джей" не определился со следующим соперником, но выбор британца может удивить фанатов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на издание AD.

Читайте также Пол рискует больше никогда не выйти в ринг после ужасного нокаута от Джошуа

С кем может подраться Джошуа?

По имеющейся информации, британский боксер рассматривает вариант проведения боя против легендарного кикбоксера Рико Верховена. Известно, что стороны уже начали переговоры о поединке.

Однако детали возможного противостояния пока не разглашаются. Кроме того, Эдди Хирн, промоутер Джошуа, подтвердил интерес к поединку между бывшим чемпионом мира и кикбоксером.

Напомним, что "Эй Джей" нокаутировал Пола в шестом раунде поединка. После победы над американским блогером он бросил вызов Тайсону Фьюри.

Что Джошуа сказал Фьюри?

Как сообщает Netflix Sports, Джошуа отметил, что не уже не может дождаться своих следующих поединков в 2026 году. Кроме того, он прямо обратился к Фьюри, сказав, чтобы он выходил драться, если его намерения реальны.

"Если он готов отложить твиттер и одеть перчатки – пусть выходит и дерется. Я один из самых реальных парней здесь, я приму любой вызов. Если ты действительно крутой – выходи в ринг со мной следующим. Хватит болтовни: "Эй Джей это", "Эй Джей то". Давайте встретимся в ринге и поговорим кулаками", – сказал британец.

Что известно о Верховене?