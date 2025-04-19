Це була четверта у п'яти останніх боях для Джо Джойса. На тлі таких результатів Френк Воррен закликав британця повішати боксерські рукавички на цвях, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Воррен про майбутнє Джойса

Відомий промоутер відзначив усі поєдинки 39-річного Джойса.

Джойсу треба серйозно подумати про своє майбутнє. Що він далі робитиме? Джо чудово послужив британському боксу, у нього ніколи не було нудних боїв, він дуже міцний хлопець. Він змусив всіх пишатися собою на Олімпіаді, Джо мав тоді брати "золото",

– сказав Воррен.

19 вересня поточного року Джо Джойс святкуватиме своє 40-річчя.

Довідка. На Олімпійських іграх-2016 у бразильському Ріо-де-Жанейро Джо Джойс завоював срібну нагороду. У фіналі британець прикро програв французу Тоні Йоці (1-2).

За свою професійну кар'єру Джо Джойс провів 20 боїв, у яких переміг 16 разів (14 – нокаутом) при 4-х поразках. Востаннє перемагав у березні минулого року, коли здолав земляка Каша Алі. За свою кар'єру перемагав британця Даніеля Дюбуа та новозеландця Джозефа Паркера, які претендують на бій із Олександром Усиком.