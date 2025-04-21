Олімпійський призер жорстко нокаутував опонента: відео переможного удару
- Фрейзер Кларк нокаутував Ебенезера Тетте у поєдинку в Бірмінгемі.
- Рефері зупинив бій після нокдауну на користь Кларка.
У неділю, 20 квітня, відбувся грандіозний вечір боксу в англійському Бірмінгемі. В одному з поєдинків Фрейзер Кларк бився проти Ебенезера Тетте.
Кларк здобув ефектну перемогу над Тетте. Олімпійський призер достроково здолав ганського боксера в очному протистоянні, повідомляє 24 канал.
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Як Кларк здолав Тетте
Боксери з першого раунду влаштували справжню рубку у ближньому бою. Проте Фейзер Кларк виявився сильнішим за Ебенезера Тетте, завдавши два влучних удари та відправив опонента в нокдаун.
У результаті рефері вирішив зупинити поєдинок, зарахувавши перемогу Кларку. Ганський боксер був розлючений та намагався довести, що він готовий битися далі, але його заспокоїла команда.
Нагадаємо, що Фрейзер Клар є призером Олімпійських ігор. Британський боксер завоював "бронзу" на Іграх-2024 у Токіо.