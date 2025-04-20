На кону протистояння був титул WBA International. Англійський боксер впевнено здолав сербського суперника, завершивши бій достроково, повідомляє 24 канал.

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Видовищна перемога

"Електрик з Йоркшира" домінував протягом бою із Марком Цветановичем. Педлі не залишив шанси опоненту та відправив його у нокаут в п'ятому раунді поєдинку.

Зазначимо, що нещодавно англієць підписав контракт з Matchroom Boxing. Цей бій став першим для Джоша Педлі під керівництвом промоутера Едді Хірна.

Педлі нокаутував Цветановича: дивіться відео

Нагадаємо, що у лютому цього року Джош Педлі бився проти Шакура Стівенсона. Англійський боксер, попри поразку, дав гідний бій американському чемпіону.