Поєдинок між казахстанським та іспанським боксерами відбувся у напівлегкій вазі. Бій завершився достроковою перемогою Женісова у другому раунді, повідомляє 24 канал.

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Неймовірна перемога

Жолдас Женісов активно розпочав поєдинок та продовжив пресингувати Ель Язіда Еззаїдані. Іспанський боксер нічого не зміг протиставити представнику Казахстану.

У другому раунді Женісов вдало пробив по корпусу суперника. А згодом Жолдас відправив іспанського боксера у нокаут, вдало провівши правий хук.

Женісов нокаутував Еззаїдані: дивіться відео

У наступному поєдинку Жолдас Женісов битиметься проти Аюбхона Бахтієрова. Узбекистанський боксер у своєму бою здолав представника Франції Джамала Хаджаба.