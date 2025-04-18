Поєдинок між казахстанським та іспанським боксерами відбувся у напівлегкій вазі. Бій завершився достроковою перемогою Женісова у другому раунді, повідомляє 24 канал.
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Неймовірна перемога
Жолдас Женісов активно розпочав поєдинок та продовжив пресингувати Ель Язіда Еззаїдані. Іспанський боксер нічого не зміг протиставити представнику Казахстану.
У другому раунді Женісов вдало пробив по корпусу суперника. А згодом Жолдас відправив іспанського боксера у нокаут, вдало провівши правий хук.
Женісов нокаутував Еззаїдані: дивіться відео
У наступному поєдинку Жолдас Женісов битиметься проти Аюбхона Бахтієрова. Узбекистанський боксер у своєму бою здолав представника Франції Джамала Хаджаба.