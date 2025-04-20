На кону противостояния был титул WBA International. Английский боксер уверенно одолел сербского соперника, завершив бой досрочно, сообщает 24 канал.

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Зрелищная победа

"Электрик из Йоркшира" доминировал в течение боя с Марком Цветановичем. Пэдли не оставил шансы оппоненту и отправил его в нокаут в пятом раунде поединка.

Отметим, что недавно англичанин подписал контракт с Matchroom Boxing. Этот бой стал первым для Джоша Педли под руководством промоутера Эдди Хирна.

Педли нокаутировал Цветановича: смотрите видео

Напомним, что в феврале этого года Джош Пэдли дрался против Шакура Стивенсона. Английский боксер, несмотря на поражение, дал достойный бой американскому чемпиону.