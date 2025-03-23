На кону стояли обидва пояси чемпіона світу за версіями WBC та WBO, яким володіє Себастьян Фундора. Вже із першого раунду чинний чемпіон домінував у ринзі, пише 24 Канал.

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Ефектна перемога Фундори

Фундора працював джебом та періодично викидав бокові. Тому Букеру довелось працювати на дистанції, аби уникнути потужних ударів суперника. Чердейл добре рухався рингом та навіть у другому раунді зробив так, аби із носа Фундори почала литись кров. Однак це все на що спромігся Букер.

Вже у четвертому раунді Букер опинився у нокдауні після ефектної комбінації ударів від чемпіона. Проте Чердейл зумів продовжити бій, але не надовго. Фундора накинувся добивати опонента, а рефері вирішив зупинити побиття Букера, аби уникнути серйозних травм.

Відео нокдауну та нокауту у бою Фундора – Букер

Себастьян Фундора захистив чемпіонські пояси. Для 27-річного боксера ця звитяга стала 22-ю у 24-х проведених боях (14 – нокаутом). Також зазнав поки що однієї поразки та один двобій закінчився нічиєю.

Нагадаємо, що раніше на бій проти Фундори претендував українець Сергій Богачук. Але Себастьян уник зустрічі проти потужного боксера з України.