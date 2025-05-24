Серед потенційних опонентів британця його земляк Даніеля Дюбуа. Колишній чемпіон світу Карл Фроч поділився думками щодо гіпотетичного бою між Ф'юрі та "Динамітом", повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Чи зміг би Дюбуа здолати Ф'юрі

Карл Фроч заявив, що Даніель Дюбуа міг би стати чудовим суперником для Тайсона Ф'юрі. Ексбоксер наголосив, що зараз "Динаміт" зайнятий реваншем проти Олександра Усика, але у майбутньому поєдинок з "Циганським королем" був би цікавим.

Фроч також оцінив шанси Дюбуа перемогти Ф'юрі, підкресливши молодість боксер та його жагу до перемоги.

Даніель Дюбуа – це непоганий варіант для бою, він молодий, голодний лев. Проте я думаю, що Ф’юрі був би для нього занадто сильним. Але хто знає, правда?,

– сказав Фроч.

Нагадаємо, що минулого року Тайсон Ф'юрі двічі програв Олександру Усику. На початку січня, після другої поразки у грудні, "Циганський король" вдруге оголосив про завершення кар'єри, британець раніше покидав бокс у 2022 році.

Даніель Дюбуа готується до реваншу проти Олександра Усика, який відбудеться 19 липня 2025 року. Боксери зустрінуться у пекельній битві на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.