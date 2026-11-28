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Він також згадав, що особисто був присутній на знаковому поєдинку між Ф'юрі та Кличком, який відбувся в Дюссельдорфі. Про це повідомляє The Ring.

Кабаєл назвав перемогу Ф'юрі над Кличком переломним моментом своєї кар'єри

Тоді він ще не був відомим боксером і лише починав свій шлях у професійному боксі. На бій його запросив Ділліан Вайт, який передав йому квиток.

Для мене перемога Ф'юрі стала найкращим розкладом. Ключем, який відчинив для мене двері в Riyadh Season, став саме Тайсон. Якби він тоді програв, то не мав би такого впливу на спорт і не опинився б там, де є сьогодні– розповів Кабаєл.

За словами німця, саме Ф'юрі згодом порекомендував його своєму менеджеру Спенсеру Брауну як потенційного суперника для Арсланбека Махмудова в Ер-Ріяді. Британець попросив включити Кабаєла до карду цього вечора.

Окремо Агіт відзначив символічність того, що через 11 років після вечора перемоги Ф'юрі він знову виходить на ринг у Дюссельдорфі.

Битися на тому самому стадіоні рівно через 11 років після тієї ночі – це щось неймовірне. Думаю, настала моя епоха. Це епоха Кабаєла в Німеччині. Я відчуваю шалену підтримку як від курдів, так і від німців, і саме тому ми зараз забираємо своє– заявив боксер.

Нагадаємо, 28 листопада 2015 року Ф'юрі переміг Кличка одноголосним рішенням суддів із рахунком 115:112, 115:112 та 116:111. Поєдинок відбувся на тодішній Esprit Arena в Дюссельдорфі. Британський боксер перервав 11-річну безпрограшну серію українця та відібрав у нього чемпіонські титули WBA (Super), WBO, IBF, IBO та The Ring.

Наступний поєдинок Агіта Кабаєла проти Нельсона Хіси запланований на 28 листопада на Merkur Spiel-Arena в Дюссельдорфі.