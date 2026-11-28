Чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл розповів, що тріумф Тайсона Ф'юрі над Володимиром Кличком у 2015 році відіграв важливу роль у становленні його професійної кар'єри. Німецький боксер зазначив, що успіх британця відкрив йому шлях до престижних протистоянь.

Він також згадав, що особисто був присутній на знаковому поєдинку між Ф'юрі та Кличком, який відбувся в Дюссельдорфі. Про це повідомляє The Ring.

Кабаєл назвав перемогу Ф'юрі над Кличком переломним моментом своєї кар'єри

Тоді він ще не був відомим боксером і лише починав свій шлях у професійному боксі. На бій його запросив Ділліан Вайт, який передав йому квиток.

Для мене перемога Ф'юрі стала найкращим розкладом. Ключем, який відчинив для мене двері в Riyadh Season, став саме Тайсон. Якби він тоді програв, то не мав би такого впливу на спорт і не опинився б там, де є сьогодні,

– розповів Кабаєл.

За словами німця, саме Ф'юрі згодом порекомендував його своєму менеджеру Спенсеру Брауну як потенційного суперника для Арсланбека Махмудова в Ер-Ріяді. Британець попросив включити Кабаєла до карду цього вечора.

Окремо Агіт відзначив символічність того, що через 11 років після вечора перемоги Ф'юрі він знову виходить на ринг у Дюссельдорфі.

Битися на тому самому стадіоні рівно через 11 років після тієї ночі – це щось неймовірне. Думаю, настала моя епоха. Це епоха Кабаєла в Німеччині. Я відчуваю шалену підтримку як від курдів, так і від німців, і саме тому ми зараз забираємо своє,

– заявив боксер.

Нагадаємо, 28 листопада 2015 року Ф'юрі переміг Кличка одноголосним рішенням суддів із рахунком 115:112, 115:112 та 116:111. Поєдинок відбувся на тодішній Esprit Arena в Дюссельдорфі. Британський боксер перервав 11-річну безпрограшну серію українця та відібрав у нього чемпіонські титули WBA (Super), WBO, IBF, IBO та The Ring.

Наступний поєдинок Агіта Кабаєла проти Нельсона Хіси запланований на 28 листопада на Merkur Spiel-Arena в Дюссельдорфі.