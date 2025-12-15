Ф'юрі може побитися проти росіянина: відома дата потенційного поєдинку

Тайсон Ф'юрі може повернутися у бокс. "Циганського короля" очікують побачити у профі-ринзі у наступному році.

З'явилося ім'я можливого наступного суперника для колишнього чемпіона світу. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на iFL TV.

Що відомо про можливий бій Ф'юрі?

Гарет Девіс в інтерв'ю з британським боксером Девідом Алленом висловився про можливе повернення Ф'юрі на профі-ринг. Аналітик також зазначив, що наступним суперником "Циганського короля" може стати з Арсланбеком Махмудовим.

Можливо, це для тебе новина, але я чув за лаштунками, що потенційно обговорюють бій Арсланбека Махмудова і Тайсона Ф’юрі,

– сказав Девіс.

Зазначимо, що Аллен вважає протистояння Ф'юрі з росіянином чудовим поєдинком і наголосив, що Махмудов міг би бути популярним у Великій Британії. Боксер наголосив, що він чудовий хлопець, але навряд чи зможе здолати Тайсона.

За інформацією Everything Boxing, бій Ф'юрі – Махмудов може відбутися у квітні 2026 року. Про місце проведення поєдинку наразі невідомо, але, ймовірно, це Велика Британія.

Відзначимо, що раніше Ф'юрі вже говорив про повернення на ринг. Британський боксер розповів, за якої умови знову битиметься.

Що зможе повернути Ф'юрі у бокс?

В інтерв'ю iFL TV Ф'юрі заявив, що готовий повернутися на ринг. "Циганський король" зізнався, що знову битиметься, коли отримає правильну угоду, адже він уже заробив багато грошей.

"Все ще маю гарний вигляд. Все ще можу створювати будь-який контент і робити людей щасливими. І це те, що я роблю. Я роблю людей щасливими. Я приношу радість. Я теж за всіма вами сумую. Нехай Бог благословить вас, і я побачу вас у 2026-му році, якщо угоди будуть правильними", – сказав Ф'юрі.

Яка є інформація про повернення Ф'юрі?