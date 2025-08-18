Тайсон Ф'юрі висловився щодо Олександра Усика. "Циганський король" зачепив тему серії без поразок українсього боксера у його кар'єрі.

"Король хевівейту" провів 24 бої та виграв усі з них. Ф'юрі назвав боксера, який може зупинити абсолютного чемпіона світу, повідомляє 24 канал із посиланням на Queensberry Promotions.

Хто може здолати Усика?

Тайсон Ф'юрі оцінив шанси Мозеса Ітауми перемогти Олександра Усика. "Циганський король" заявив, що вік у боксі важливий, тому у 20-річного британця не буде проблем з українським чемпіоном, якому вже 38 років.

Ексчемпіон світу наголосив, що Ітаума знищить усіх старих боксерів, які залишились у королівському дивізіоні. Зі слів Ф'юрі, боксер – це гра для молодих.

Вони забрали мої пояси й віддали їх Усику. Але Мозес все одно його знищить, бо це молодий хлопець проти старого. А старий ніколи не зможе змагатися з молодим,

– сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що Мозес Ітаума за свою кар'єру провів 13 поєдинків, у яких здобув 13 перемог. Британець володіє титулами WBA International та WBO Inter-Continental.

Востаннє Мозес Ітаума бився проти Ділліана Вайта у ніч з 16 на 17 серпня 2025 року. Британський боксер завдав нищівної поразки досвідченому земляку.