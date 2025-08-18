Тайсон Фьюри высказался относительно Александра Усика. "Цыганский король" затронул тему серии без поражений украинского боксера в его карьере.

"Король хевивейта" провел 24 боя и выиграл все из них. Фьюри назвал боксера, который может остановить абсолютного чемпиона мира, сообщает 24 канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

Кто может одолеть Усика?

Тайсон Фьюри оценил шансы Мозеса Итаумы победить Александра Усика. "Цыганский король" заявил, что возраст в боксе важен, поэтому у 20-летнего британца не будет проблем с украинским чемпионом, которому уже 38 лет.

Экс-чемпион мира отметил, что Итаума уничтожит всех старых боксеров, которые остались в королевском дивизионе. По словам Фьюри, боксер – это игра для молодых.

Они забрали мои пояса и отдали их Усику. Но Мозес все равно его уничтожит, потому что это молодой парень против старого. А старый никогда не сможет соревноваться с молодым,

– сказал Фьюри.

Отметим, что Мозес Итаума за свою карьеру провел 13 поединков, в которых одержал 13 побед. Британец владеет титулами WBA International и WBO Inter-Continental.

В последний раз Мозес Итаума дрался против Диллиана Уайта в ночь с 16 на 17 августа 2025 года. Британский боксер нанес сокрушительное поражение опытному земляку.