Поєдинок між 37-річним британцем і 46-річним поляком відбудеться 24 липня на арені Max Muay Thai Stadium у Паттайї (Таїланд). Про це повідомляє 24 Канал.

Як Ф'юрі готується до бою з Вахом

Британець опублікував допис в інстаграм, у якому підбив підсумки тренувального табору.

Кемп був довгим, але вся важка праця приносить свої плоди. Важко тренуйся – легко перемагай! Готуйтеся до вибуху,

– написав Ф'юрі.

Для Ф'юрі цей бій стане проміжним перед очікуваним британським протистоянням з Ентоні Джошуа, яке заплановане на кінець 2026 року. Боксери вже підписали контракт, а права на трансляцію майбутнього бою придбала платформа Netflix.

Переможець зустрічі Ф'юрі – Вах стане першим володарем гуманітарного поясу WBC Metta, заснованого Всесвітньою боксерською радою.

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку Маріуш Вах поступився українцю Віктору Вихристу. Також у списку польського спортсмена є поразка від Володимира Кличка, якої він зазнав у 2012 році.

Цікаво, що бій Ф'юрі в Таїланді відбудеться лише за день до розминочного поєдинку Джошуа проти Крістіана Пренги, який пройде 25 липня в Саудівській Аравії.