"Готуйтеся до вибуху": Ф'юрі зробив гучну заяву перед боєм із Вахом
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі розкрив деталі своєї підготовки до майбутнього бою. Його суперником на ринзі стане досвідчений польський боксер Маріуш Вах.
Поєдинок між 37-річним британцем і 46-річним поляком відбудеться 24 липня на арені Max Muay Thai Stadium у Паттайї (Таїланд). Про це повідомляє 24 Канал.
Як Ф'юрі готується до бою з Вахом
Британець опублікував допис в інстаграм, у якому підбив підсумки тренувального табору.
Кемп був довгим, але вся важка праця приносить свої плоди. Важко тренуйся – легко перемагай! Готуйтеся до вибуху,
– написав Ф'юрі.
Для Ф'юрі цей бій стане проміжним перед очікуваним британським протистоянням з Ентоні Джошуа, яке заплановане на кінець 2026 року. Боксери вже підписали контракт, а права на трансляцію майбутнього бою придбала платформа Netflix.
Переможець зустрічі Ф'юрі – Вах стане першим володарем гуманітарного поясу WBC Metta, заснованого Всесвітньою боксерською радою.
Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку Маріуш Вах поступився українцю Віктору Вихристу. Також у списку польського спортсмена є поразка від Володимира Кличка, якої він зазнав у 2012 році.
Цікаво, що бій Ф'юрі в Таїланді відбудеться лише за день до розминочного поєдинку Джошуа проти Крістіана Пренги, який пройде 25 липня в Саудівській Аравії.