"Він вже вп'яте говорить": китайський гігант не вірить, що Ф'юрі назавжди покинув бокс

Нещодавно Тайсон Ф'юрі звернувся до своїх шанувальників з коротким повідомленням. "Циганський король" вирішив завершити боксерську кар'єру.

Чжан Чжилей прокоментував рішення Тайсона Ф'юрі повісити рукавички на цвях. Китайський супертяж вважає, що британець може повернутись, повідомляє 24 канал із посиланням The Ring.

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П'ять разів закінчував кар'єру

Китайський суперважковаговик Чжан Чжилей висловився щодо завершення кар'єри Тайсона Ф'юрі. Боксер відзначив, що лише "Циганський король" знає, що робити та що буде далі.

Чжилей підрахував кількість разів, коли Тайсон вже оголошував про завершення кар'єри. Китайський гігант вважає, що Ф'юрі може незабаром повернутись в ринг.

За моїми підрахунками, він уже вп'яте говорить про завершення кар'єри. Тайсон може повернутися через декілька днів або місяців,

– сказав Чжилей.

Нагадаємо, що у 2022 році Тайсон Ф'юрі оголошував про завершення кар'єри. Після того "Циганський король" повернувся та провів чотири поєдинки та двічі захистив пояс WBC, а також двічі програв Олександру Усику.