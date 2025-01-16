Чжан Чжилей прокомментировал решение Тайсона Фьюри повесить перчатки на гвоздь. Китайский супертяжеловес считает, что британец может вернуться, сообщает 24 канал со ссылкой The Ring.

Читайте также Набивает себе цену: экс-соперник Усика раскрыл причину окончания карьеры Фьюри

Пять раз заканчивал карьеру

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей высказался относительно завершения карьеры Тайсона Фьюри. Боксер отметил, что только "Цыганский король" знает, что делать и что будет дальше.

Чжилей подсчитал количество раз, когда Тайсон уже объявлял о завершении карьеры. Китайский гигант считает, что Фьюри может вскоре вернуться в ринг.

По моим подсчетам, он уже пятый раз говорит о завершении карьеры. Тайсон может вернуться через несколько дней или месяцев,

– сказал Чжилей.

Напомним, что в 2022 году Тайсон Фьюри объявлял о завершении карьеры. После того "Цыганский король" вернулся и провел четыре поединка и дважды защитил пояс WBC, а также дважды проиграл Александру Усику.