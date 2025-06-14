"Такого важко знайти": відомий тренер пояснив, чому Ломаченко легендарний боксер

Василь Ломаченко на початку червня з'явився у публічному просторі. "Матриця" повідомив спільноті про завершення боксерської кар'єри.

Роберт Гарсія висловився стосовно Василя Ломаченка та його кар'єри. Американський тренер вважає боксера неймовірно талановитим, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

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Що сказав Гарсія про Ломаченка

Спеціаліст заявив, що Василь Ломаченко збудував чудову кар'єру у професійному ринзі. На його думку, це вдалось боксеру завдяки своєму таланту.

Роберт Гарсія наголосив на унікальності Ломаченка. Американський тренер заявив, що рідко бувають такі боксери, як Василь.

Ломаченко – рідкісний талант. Іншого такого буде дуже важко знайти. Такі бійці з’являються раз на дуже довгий час – з такою технікою, роботою ніг, швидкістю. І, до речі, з досить пристойним ударом — нехай не найсильнішим, але серйозним,

– сказав Гарсія.

Роберт Гарсія підкреслив, що Василь Ломаченко має бути прикладом для молодих боксерів. Йому повинно наслідувати покоління, що підростає зараз.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко перед завершення кар'єри бився проти Джорджа Камбососа у травні минулого року. Тоді "Матриця" здолав австралійця та завоював титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBO.

Раніше легендарний боксер Менні Пак'яо прокоментував рішення Василя Ломаченка покинути професійний ринг та бокс загалом.