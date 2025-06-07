У боксерській спільноті відреагували на відхід Ломаченка. Зокрема, Менні Пак'яо висловився про завершення кар'єри Василя, повідмоляє 24 канал із посиланням на FightHype.

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Що сказав Пак'яо

Менні Пак'яо лаконічно висловився про те, що Василь Ломаченко вирішив повісити рукавички на цвях. "Пак Мен" назав його хорошим боксером та чемпіоном.

Він – чемпіон і хороший боксер. У нього є причина, чому він пішов на пенсію,

– сказав Пак'яо.

Нагадаємо, що востаннє Василь Ломаченко бився у травні 2024 року. У тому поєдинку він достроково здолав австралійця Джорджа Камбососа, завоювавши титул чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF.

Раніше Джордж Камбосос висловився про завершення кар'єри Ломаченка. Останній суперник розхвалив Василя.