У боксерській спільноті активно обговорюють та реагують на дане рішення Василя Ломаченка. Також свою реакцію у соцмережі Х залишив колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос, пише 24 Канал.

До теми Василь Ломаченко закінчив кар'єру боксера

Реакція Камбососа за закінчення кар'єри Ломаченка

Австралійський боксер зізнався, що йому приємно, що саме він став останнім суперником у кар'єрі українського чемпіона.

Благослови тебе Господь, брате, у твоїй відставці. Було честю бути твоїм останнім суперником і вийти на ринг разом з тобою. Православний воїн і велика людина. До зустрічі на Афоні, мій друже,

– написав Камбосос.

Довідка. 12 травня 2024 року Ломаченко побився із Камбососом в австралійському місті Перт. Василь на очах рідної публіки суперника оформив дострокову перемогу в 11-му раунді. Український боксер відібрав у Камбососа титул чемпіона світу за версією IBO у легкій вазі, а також на поясі Ломаченка розмістився титул чемпіона IBF у цій вазі.

Нагадаємо, що дуель Ломаченка та Камбососа могли відбутись ще у 2022-му. Однак бій не відбувся через початок повномасштабної війни Росії в Україні.

Відзначимо, що після цього Ломаченку ще приписували інші поєдинки, але Василь більше не виходив у ринг. Український боксер закінчив кар'єру на статистиці у 21 проведених двобій, у яких здобув 18 перемог (12 – нокаутом) при 3-х поразках (від Орландо Салідо, Теофімо Лопеса та Девіна Хейні).

До слова, унікальний колишній український боксер Андрій Синєпупов розповів, чи виховала Україна гідну заміну Василю Ломаченку та Олександру Усику, кар'єра якого теж потрохи йде до свого закінчення.