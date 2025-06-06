Авторитетний промоутер назвав боксера, який візьме на себе роль наступника Василя Ломаченка у його організації. Мова йде про Кейшона Девіса, інформує 24 Канал із посиланням на FightHype.com.

До теми "Православний воїн": останній суперник Ломаченка відреагував на закінчення кар'єри чемпіона

Хто замінить Ломаченка

Боб Арум обрав кривдника іншого українця Дениса Берінчика.

Один з моїх чудових бійців, Василь Ломаченко, сьогодні (5 червня – 24 Канал) пішов на пенсію, і його наступником стане Кейшон. Тож я з нетерпінням чекатиму на наступні кілька років,

– сказав Боб Арум.

До слова. Василь Ломаченко закінчив кар'єру на статистиці у 21 проведений бій у професіоналах – 18 перемог (12 – нокаутом) при 3-х поразках.

Нагадаємо, що 14 лютого 2025 року Девіс вийшов у ринг проти Берінчика та легко знищив Дениса. Кейшон оформив дострокову перемогу у 4-му раунді та відібрав в українця титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі. Ця звитяга стала для Кейшона 13-ю у 14-ти проведених поєдинках у професіоналах (9 – нокаутом). Також один двобій був зарахований таким, що не відбувся.

Американський боксер не очікував, що йому так легко вдасться тріумфувати у протистоянні проти до цього досі непереможного Берінчика.

Відтоді 26-річний Девіс більше не виходив у профі-ринг.