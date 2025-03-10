"Він чудовий": легенда боксу дав категоричний прогноз на бій Гарсія – Ромеро

Раян Гарсія найближчим часом повернеться у ринг. Американцю протистоятиме іменитий земляк Роландо Ромеро, який є чемпіоном світу WBA у першій напівсередній вазі.

Оскар Де Ла Хоя поділився думами щодо бою Гарсія – Ромеро. Легенда боксу назвав переможця поєдинку між двома потужними суперниками, повідомляє 24 канал із посиланням на Golden Boy Boxing.

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Кому віддав перевагу Де Ла Хоя

Оскар Де Ла Хоя зазначив, що Раян Гарсія битиметься про Роналду Ромеро, який може одним ударом відправити суперника в нокаут будь-якою рукою. Ексбоксер також вважає, що Роллі добре себе просуває та отримує великі поєдинки.

Проте промоутер вважає, що Гарсія все-таки переможе Ромеро. Оскар Де Ла Хоя потішився тим, що Раян Гарсія нарешті повертається у ринг.

Я впевнений, що Раян нокаутує його. Мене дуже тішить повернення Раяна Гарсії. Я вважаю, що він чудовий для боксу. Цей спорт потребує Раяна Гарсії,

– наголосив Де Ла Хоя.

Зазначимо, що бій між Раяном Гарсією та Роландо Ромеро відбудеться 2 травня. Місце проведення поєдинку Times Square у Нью-Йорку, Сполучені Штати Америки.