Оскар Де Ла Хойя поделился мыслями насчет боя Гарсия – Ромеро. Легенда бокса назвал победителя поединка между двумя мощными соперниками, сообщает 24 канал со ссылкой на Golden Boy Boxing.

Читайте также "Может подождать": чемпион мира оценил возможность проведения боя против скандального блогера

Кому отдал предпочтение Де Ла Хойя

Оскар Де Ла Хойя отметил, что Райан Гарсия будет драться о Роналду Ромеро, который может одним ударом отправить соперника в нокаут любой рукой. Эксбоксер также считает, что Ролли хорошо себя продвигает и получает большие поединки.

Однако промоутер считает, что Гарсия все-таки победит Ромеро. Оскар Де Ла Хойя порадовался тому, что Райан Гарсия наконец возвращается в ринг.

Я уверен, что Райан нокаутирует его. Меня очень радует возвращение Райана Гарсии. Я считаю, что он замечательный для бокса. Этот спорт нуждается в Райане Гарсии,

– отметил Де Ла Хойя.

Отметим, что бой между Райаном Гарсией и Роландо Ромеро состоится 2 мая. Место проведения поединка Times Square в Нью-Йорке, Соединенные Штаты Америки.