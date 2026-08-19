"Моє серце розбилося": колишня дружина Кличка емоційно відреагувала на смерть Панеттьєрі

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Єгорова висловилася з приводу смерті Гейден Панеттьєрі. Акторка багато років була у стосунках із Володимиром Кличком.

Єгорова та Панеттьєрі залишалися близькими навіть після розриву американки з українським боксером. Увечері 18 серпня Наталія присвятила Гейден емоційний допис в інстаграмі й опублікувала серію спільних архівних фото.

Що Єгорова написала про Панеттьєрі

Вона пригадала їхню першу зустріч, яка відбулася, коли Панеттьєрі було 20 років, а Єгоровій – 36.

Вчора, коли я отримала цю новину, моє серце розбилося на тисячу шматочків,

– написала Наталія.

Єгорова з теплотою згадала характер акторки, її життєрадісність, почуття гумору та талант. За словами Наталії, за яскравою енергією Панеттьєрі завжди ховалася глибока та мудра особистість.

Навіть у 20 років ти мала мудрість, яка далеко перевершувала твої роки. Ти розуміла людей. Ти відчувала людей,

– зазначила вона.

Окремо Єгорова наголосила на сміливості та чесності Гейден. Вона назвала акторку однією з найсильніших жінок, яких знала, та пригадала її готовність захищати близьких і відстоювати інших.

Наталія також розповіла про їхню останню розмову перед виходом книги Панеттьєрі. Акторка планувала приїхати до Європи з книжковим туром, і подруги сподівалися нарешті зустрітися після тривалої розлуки.

Єгорова зізналася, що дуже чекала на цю зустріч та вірила, що книга стане для Панеттьєрі початком нового етапу життя.

Шкода, що тобі не дали більше часу. Цієї п'ятниці, 21 серпня, тобі виповнилося б лише 37 років,

– написала Наталія.

Вона також висловила співчуття батькам, родині, друзям та шанувальникам акторки.

Єгорова завершила своє прощання словами про те, що Панеттьєрі залишила після себе "світлий слід, який ніколи не згасне".

Що відомо про смерть Панеттьєрі

Панеттьєрі померла 16 серпня у віці 36 років. Акторку знайшли непритомною у домі в Південній Кароліні. Причина смерті наразі офіційно не встановлена, розслідування триває. Правоохоронці не виявили ознак насильницької смерті.

Панеттьєрі була відома завдяки ролям у серіалах "Герої" та "Нешвілл", а також фільмах "Крик 4" і "Крик 6". Упродовж кількох років вона перебувала у стосунках із Володимиром Кличком. У пари є донька Кая.