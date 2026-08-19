Егорова и Панеттьери оставались близки даже после того, как американка рассталась с украинским боксером. Вечером 18 августа Наталья посвятила Хейден эмоциональный пост в инстаграме и опубликовала серию совместных архивных фото.

Что Егорова написала о Панеттьери

Она вспомнила их первую встречу, которая состоялась, когда Панеттьери было 20 лет, а Егоровой – 36.

Вчера, когда я узнала эту новость, мое сердце разбилось на тысячу кусочков,

– написала Наталья.

Егорова с теплотой вспомнила характер актрисы, ее жизнерадостность, чувство юмора и талант. По словам Натальи, за яркой энергией Панеттьери всегда скрывалась глубокая и мудрая личность.

Даже в 20 лет ты обладала мудростью, которая намного превосходила твой возраст. Ты понимала людей. Ты чувствовала людей,

– отметила она.

Отдельно Егорова подчеркнула смелость и честность Хейден. Она назвала актрису одной из самых сильных женщин, которых знала, и вспомнила ее готовность защищать близких и отстаивать интересы других.

Наталья также рассказала об их последнем разговоре перед выходом книги Панеттьери. Актриса планировала приехать в Европу с книжным туром, и подруги надеялись наконец встретиться после долгой разлуки.

Егорова призналась, что очень ждала этой встречи и верила, что книга станет для Панеттьери началом нового этапа жизни.

Жаль, что тебе не дали больше времени. В эту пятницу, 21 августа, тебе исполнилось бы всего 37 лет,

– написала Наталья.

Она также выразила соболезнования родителям, семье, друзьям и поклонникам актрисы.

Егорова завершила свое прощание словами о том, что Панеттьери оставила после себя "светлый след, который никогда не погаснет".

Что известно о смерти Панеттьери

Панеттьери скончалась 16 августа в возрасте 36 лет. Актрису нашли без сознания в доме в Южной Каролине. Причина смерти пока официально не установлена, расследование продолжается. Правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти.

Панеттьери была известна благодаря ролям в сериалах "Герои" и "Нэшвилл", а также в фильмах "Крик 4" и "Крик 6". В течение нескольких лет она состояла в отношениях с Владимиром Кличко. У пары есть дочь Кая.