Помер колишній тренер Майка Тайсона: ексчемпіон світу програв боротьбу жахливій хворобі

У понеділок, 24 лютого, боксерський світ сколихнула жахлива та сумна звістка про смерть Грега Хаугена. Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях пішов у кращий світ ще 23 лютого після ускладнень від раку.

Серце Грега Хаугена перестало битись у віці 64 років. Колишній американський боксер був відомий не лише своєю професійною кар'єрою, а й хорошою тренерською роботою із культовими бійцями світу, пише 24 Канал із посиланням на WBC.

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Велика кар'єра Грега Хаугена

Із 1982-го по 1999-й роки тривала боксерська кар'єра Хаугена. Грег двічі ставав чемпіоном світу за версією IBF (1986-1989) та володів титулом WBO у напівсередній вазі (1991-й рік). Пояс WBO Хауген здобув після перемоги за роздільним рішенням над пуерториканцем Гектором Камачо. Американський ексбоксер був чемпіоном світу у двох вагових категоріях.

За спиною Грега Хаугена 53 проведені бої у професіоналах, у яких здобув 40 перемог (19 – нокаутом), зазнав 10 поразок. Ще один двобій закінчився нічиєю. Із таким рекордом пішов на пенсію. У своєму останньому бою Хауген побився на нічию із Павлом Наве. Спершу була зафіксована мирова, але згодом стало відомо, що Грег провалив допінг-тест на наркотики.

Одним із його найособливіших поєдинків став бій проти Хуліо Сезара Чавеса, який відбувся у 1993-му році. Боксери провели двобій на очах 132 тисяч глядачів. Щоправда, фінальний результат бою був не на користь Грега. Мексиканець відправив Хаугена у нокаут у п'ятому раунді.

Після професійної кар'єри розпочав тренерську діяльність. За цей час встиг попрацювати із легендарними Майком Тайсоном, Менні Пак'яо, Оскаром Де Ла Хойєю та іншими культовими боксерами.