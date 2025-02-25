Сердце Грега Хаугена перестало биться в возрасте 64 лет. Бывший американский боксер был известен не только своей профессиональной карьерой, но и хорошей тренерской работой с культовыми бойцами мира, пишет 24 Канал со ссылкой на WBC.

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Большая карьера Грега Хаугена

С 1982-го по 1999-й годы продолжалась боксерская карьера Хаугена. Грег дважды становился чемпионом мира по версии IBF (1986-1989) и владел титулом WBO в полусреднем весе (1991-й год). Пояс WBO Хауген получил после победы по раздельному решению над пуэрториканцем Гектором Камачо . Американский экс-боксер был чемпионом мира в двух весовых категориях.

За спиной Грега Хаугена 53 проведенных боя в профессионалах, в которых одержал 40 побед (19 – нокаутом), потерпел 10 поражений. Еще один поединок закончился ничьей. С таким рекордом ушел на пенсию. В своем последнем бою Хауген подрался на ничью с Павлом Наве. Сначала была зафиксирована мировая, но впоследствии стало известно, что Грег провалил допинг-тест на наркотики.

Одним из его самых особенных поединков стал бой против Хулио Сезара Чавеса, который состоялся в 1993 году. Боксеры провели поединок на глазах 132 тысяч зрителей. Правда, финальный результат боя был не в пользу Грега. Мексиканец отправил Хаугена в нокаут в пятом раунде.

После профессиональной карьеры начал тренерскую деятельность. За это время успел поработать с легендарными Майком Тайсоном, Мэнни Пакьяо, Оскаром Де Ла Хойей и другими культовыми боксерами.