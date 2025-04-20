Український "Цвях" розбив американця у поєдинку в США: брутальне відео
- Олександр Гвоздик переміг Ентоні Голлавея в поєдинку в Каліфорнії, двічі відправивши його в нокдаун у третьому раунді.
- Бій відбувся перед головним боєм вечора між Габріелою Фундорою та Мерилін Амаї.
- До цього Гвоздик програв Давіду Бенавідесу одноголосним рішенням суддів у червні минулого року.
Олександр Гвоздик в ніч з 19 на 20 квітня виступив на вечорі боксу в Оушенсайді, що у Каліфорнії. Український "Цвях" бився проти Ентоні Голлавея.
Поєдинок відбувся перед головним боєм спортивного шоу Габріела Фундора – Мерилін Амаї. Українець здобув видовищну перемогу над американським візаві, повідомляє 24 канал.
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Ефектна перемога Гвоздика
Олександр Гвоздик з першого раунду почав тиснути на Ентоні Голлавея, який вимушено захищався. Американський боксер ледве стримував атаки українця, викидаючи поодинокі удари.
Активність українського "Цвяха" дала свої плоди. Гвоздик у третьому раунді поєдинку двічі відправив американця в нокдаун. Після останнього рефері зупинив бій, а Олександр здобув дострокову перемогу.
Гвоздик нокаутував Голлавея: дивіться відео
Нагадаємо, що до цього Олександр Гвоздик бився проти Давіда Бенавідеса у червні минулого року. Тоді український боксер програв одноголосним рішенням суддів.