Український "Цвях" розбив американця у поєдинку в США: брутальне відео

Олександр Гвоздик в ніч з 19 на 20 квітня виступив на вечорі боксу в Оушенсайді, що у Каліфорнії. Український "Цвях" бився проти Ентоні Голлавея.

Поєдинок відбувся перед головним боєм спортивного шоу Габріела Фундора – Мерилін Амаї. Українець здобув видовищну перемогу над американським візаві, повідомляє 24 канал.

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Ефектна перемога Гвоздика

Олександр Гвоздик з першого раунду почав тиснути на Ентоні Голлавея, який вимушено захищався. Американський боксер ледве стримував атаки українця, викидаючи поодинокі удари.

Активність українського "Цвяха" дала свої плоди. Гвоздик у третьому раунді поєдинку двічі відправив американця в нокдаун. Після останнього рефері зупинив бій, а Олександр здобув дострокову перемогу.

Гвоздик нокаутував Голлавея: дивіться відео

Нагадаємо, що до цього Олександр Гвоздик бився проти Давіда Бенавідеса у червні минулого року. Тоді український боксер програв одноголосним рішенням суддів.