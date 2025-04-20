Поединок состоялся перед главным боем спортивного шоу Габриэла Фундора –Мэрилин Амаи. Украинец одержал зрелищную победу над американским визави, сообщает 24 канал.

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Эффектная победа Гвоздика

Александр Гвоздик с первого раунда начал давить на Энтони Голлавея, который вынужденно защищался. Американский боксер еле сдерживал атаки украинца, выбрасывая одиночные удары.

Активность украинского "Цвяха" дала свои плоды. Гвоздик в третьем раунде поединка дважды отправил американца в нокдаун. После последнего рефери остановил бой, а Александр одержал досрочную победу.

Гвоздик нокаутировал Голлавея: смотрите видео

Напомним, что до этого Александр Гвоздик дрался против Давида Бенавидеса в июне прошлого года. Тогда украинский боксер проиграл единогласным решением судей.