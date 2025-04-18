Гвоздик поделился мыслями относительно будущего после боя с Голлавеем. В частности, украинский боксер поразмышлял над следующим соперником, сообщает 24 канал со ссылкой на FightMag.

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Амбициозные планы Гвоздика

Александр Гвоздик заявил, что он хочет подраться против Каллума Смита за титул. "Гвоздь" подчеркнул, что британец опытный боксер и имеет хороший джеб. Однако украинец верит, что он станет чемпионом мира.

Гвоздик среди потенциальных соперников выделил Энтони Ярда. Украинский боксер также выделил опыт, хорошую физическую форму британского бойца.

Он конкурентный соперник, один из тех бойцов, которых надо уважать. Он находится у меня на радаре. У него хороший стиль,

– сказал Гвоздик.

Напомним, что Александр Гвоздик в июне 2024 года единогласным решением судей уступил Давиду Бенавидесу. Поражение от американца стало вторым в карьере украинского "Гвоздика".



Следующий бой Александра Гвоздика состоится в Калифорнии. Украинский "Гвоздь" сразится против Энтони Голлавея в апреле этого года.