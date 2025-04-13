"Цвях" будет драться в рамках вечера бокса в Соединенных Штатах Америки. Этот бой станет первым для украинца с прошлого года, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxRec.

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С кем будет драться Гвоздик

В следующем поединке Александр Гвоздик встретится с Энтони Голлавеем. Бой состоится в андеркарде боя между Габриэлой Фундорой и Мэрилин Амаи.

Дата поединка между Александром Гвоздиком и Энтони Голлавеем – 19 апреля 2025 года. Место проведения боя Оушенсайд, Калифорния.

Напомним, что "Гвоздь" в последний раз дрался в июне прошлого года. Тогда Гвоздик проиграл Давиду Бенавидесу единогласным решением судей.

Ранее Александр Гвоздик получил предложение провести бой против экс-чемпиона мира. Украинский боксер может встретиться с Дэвидом Моррелем.