"Цвях" битиметься в межах вечора боксу в Сполучених Штатах Америки. Цей бій стане першим для українця з минулого року, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxRec.

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З ким битиметься Гвоздик

У наступному поєдинку Олександр Гвоздик зустрінеться із Ентоні Голлавеєм. Бій відбудеться в андеркарді бою між Габріелою Фундорою та Мерилін Амаї.

Дата поєдинку між Олександром Гвоздиком та Ентоні Голлавеєм – 19 квітня 2025 року. Місце проведення бою Оушенсайд, Каліфорнія.

Нагадаємо, що "Цвях" востаннє бився у червні минулого року. Тоді Гвоздик програв Давіду Бенавідесу одностайним рішенням суддів.

Раніше Олександр Гвоздик отримав пропозицію провести бій проти ексчемпіона світу. Український боксер може зустрітись з Девідом Моррелем.