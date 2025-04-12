19 квітня Олександр Гвоздик повинен був провести бій проти Шона МакКалмана. Однак американський боксер відмовився від цього бою. Тепер у терміновому порядку новий менеджер українця шукає Олександру нового суперника.

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З ким може побитись Гвоздик

Наразі невідомо, чи взагалі у квітня Гвоздик вийде у ринг. Водночас українському боксеру паралельно шукають суперника на поєдинок, який може відбутись у вересні поточного року, пише 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.

Гвоздик розкрив ім'я свого ймовірного вересневого суперника. Мова йде про Девіда Моррелл. За спиною 27-річного кубинця 11 перемог (9 – нокаутом) при одній поразці у 12 боях у професіоналах.

Востаннє Моррелл виходив у ринг 1 лютого 2024-го року. Девід провів двобій проти Девіда Бенавідеса, поступившись супернику за одноголосним рішенням суддів, втративши свій пояс WBA (Regular) у напівважкій вазі.

До слова, Гвоздик теж бився із Бенавідесом у червні минулого року. Українець програв у Нью-Йорку бій за вакантний титул тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі. Ця поразка стала для Олександра 2 у профі-кар'єрі при 20 перемогах (16 – нокаутом) у 22 зустрічах.