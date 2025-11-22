Легенда боксу назвав бійця, з яким не варто битися Усику: він претендент на титул
- Девід Хей застеріг Олександра Усика від бою з непереможеним німцем Агітом Кабаєлом, вважаючи його загрозою для українського чемпіона.
- Кабаєл є досвідченим боксером міжнародного рівня, який не програв жодного разу, на думку Хея, і може зіпсувати спадщину Усика.
Олександр Усик ще не визначився з наступним суперником. Серед потенційних кандидатів на бій з українським боксером є Агіт Кабаєл.
Девід Хей застеріг Усика від поєдинку з непереможеним німцем. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Box Nation.
Читайте також "Має досить дивний вигляд": новий чемпіон світу вперше прокоментував відмову Усика від титулу
Чому Усику не треба битися із Кабаєлом?
Легенда боксу вважає Кабаєла загрозою для Усика. У німецького боксера чудові шанси, щоб здолати українського чемпіона світу.
Хей назвав Кабаєла досвідченим боксером міжнародного рівня. Він заявив, що німець бився з бійцями, яких уникають, і не програв жодного разу. Тому Усику не варто з ним битися, аби не зіпсувати свою спадщину.
Може не тільки перемогти цих великих хлопців, але може їх повністю знищити. Він точно є загрозою для надважкої ваги. Якщо він зможе виграти свій наступний бій, він має отримати поєдинок,
– сказав Хей.
Раніше британський оглядач Саймон Джордан в інтерв'ю talkSPORT звинуватив Усика у тому, що він підставив Джозефа Паркера. Український боксер мав раніше відмовитися від титулу WBO, але затягуванням вкрав звання чемпіона світу у новозеландця.
Що відомо про Усика та Кабаєла?
Усик відмовився від титулу WBO, щоб не битися з Фабіо Вордлі. Тепер британець володіє чемпіонським титулом у надважкій вазі.
Кабаєл є одним із головних претендентів на інший титул Усика – WBC. Тому бій між німцем та українцем цілком можливий.
Наступний бій Кабаєл проведе 10 січня 2026 року в Обергаузені. Німецький боксер битиметься проти Дамяна Книби.