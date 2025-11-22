Легенда боксу назвав бійця, з яким не варто битися Усику: він претендент на титул

Олександр Усик ще не визначився з наступним суперником. Серед потенційних кандидатів на бій з українським боксером є Агіт Кабаєл.

Девід Хей застеріг Усика від поєдинку з непереможеним німцем. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Box Nation.

Чому Усику не треба битися із Кабаєлом?

Легенда боксу вважає Кабаєла загрозою для Усика. У німецького боксера чудові шанси, щоб здолати українського чемпіона світу.

Хей назвав Кабаєла досвідченим боксером міжнародного рівня. Він заявив, що німець бився з бійцями, яких уникають, і не програв жодного разу. Тому Усику не варто з ним битися, аби не зіпсувати свою спадщину.

Може не тільки перемогти цих великих хлопців, але може їх повністю знищити. Він точно є загрозою для надважкої ваги. Якщо він зможе виграти свій наступний бій, він має отримати поєдинок,

– сказав Хей.

Раніше британський оглядач Саймон Джордан в інтерв'ю talkSPORT звинуватив Усика у тому, що він підставив Джозефа Паркера. Український боксер мав раніше відмовитися від титулу WBO, але затягуванням вкрав звання чемпіона світу у новозеландця.

Що відомо про Усика та Кабаєла?